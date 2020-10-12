Ученые обнаружили способность перца блокировать активность COVID-19

Результаты исследования были опубликованы в журнале Tandfonline. Известно, что в ходе исследования ученые смоделировали, с помощью компьютера, порядка 30 специй с коронавирусом. В результате выяснилось, что каждая специя имеет связь с COVID-19, однако активнее всего влияние оказывает вещество пиперин, которое содержится в черном перце. Именно это вещество придает перцу остроту, аромат и жгучесть.

По данным ученым, пиперин может ограничивать активность частей COVID-19, которые играют роль как в распространении, так и проникновении в организм человека вируса.

В России отметили, что людям, имеющим болезни желудочно-кишечного тракта и гипертонию, употреблять черный перец следует с осторожностью. То же правило относится и к аллергикам. Противопоказано есть перец детям младше пяти лет.