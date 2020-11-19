Ученые обнаружили способность солнечного света вызывать ранее неизвестные повреждения в ДНК

В ходе исследования ученые облучали дрожжевые клетки 150 колоний светом ультрафиолетовых ламп на протяжении восьми секунд 15 раз в течение месяца. Впоследствии из клеток выделили ДНК, установив полную нуклеотидную последовательность в двойной цепи. В результате было зафиксировано 50 тысяч спровоцированных ультрафиолетом мутаций. Порядка 50% из них были связаны с развитием рака кожи.

Согласно результатам ранних исследований, ультрафиолетовые повреждения ограничиваются двумя основаниями ДНК, а именно цитозином или тимином. Сейчас же выяснилось, что мутации могут коснуться и аденина.