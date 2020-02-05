Ученые обнаружили способность солнечных панелей копить энергию Солнца ночью

Сбор солнечной энергии ночью обусловлен наличием в панелях терморадиационных элементов, которые работают на базе радиационного охлаждения. Так, охлажденное ночное небо выступает в качестве элемента, провоцирующего генерирование энергии. Сообщается, что на сегодняшний день ученые проводят тесты в Университете Калифорнии, в рамках которого они эксплуатируют различные материалы при разработке солнечных панелей. Так, они планируют добиться положительного результата от использования инфракрасного излучения.

Ученые поделились, что уже запланировали изучать наиболее оптимальное сочетание материалов и электроники для производства солнечных панелей с более мощной отдачей в ночное время суток.