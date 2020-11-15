Ученые обнаружили способность живой бактерии выживать в открытом космосе целый год

Ученые считают, что именно данный тип наростов помогает бактериям восстанавливать повреждения ДНК. При этом в ответ на космическое воздействие, организм все же произвел внутренние изменения — Deinococcus radiodurans использовала молекулу стресса в качестве поглотителя активных форм кислорода для восстановления.

В целом же данный эксперимент продемонстрировал, что у жизни на нашей планете вполне может быть внеземное происхождение, так как бактерии (пускай и не все) оказались способны прожить в не самых благоприятных космических условиях.