Ученые обнаружили способность живой бактерии выживать в открытом космосе целый год
Так, специалисты поместили бактерию Deinococcus radiodurans в открытый космос (за пределы МКС) на целый год, где организм успешно выжил, несмотря на космическое излучение, солнечное УФ-излучение, а также отсутствие воздуха в вакууме и значительные колебания температур, сообщает Slashgear. При этом по истечению срока испытаний, специалисты выяснили, что Deinococcus radiodurans не получила каких-либо морфологических повреждений. Добиться этого бактерии удалось за счет образования многочисленных пузырьков внешней мембраны — везикулы.
Ученые считают, что именно данный тип наростов помогает бактериям восстанавливать повреждения ДНК. При этом в ответ на космическое воздействие, организм все же произвел внутренние изменения — Deinococcus radiodurans использовала молекулу стресса в качестве поглотителя активных форм кислорода для восстановления.
В целом же данный эксперимент продемонстрировал, что у жизни на нашей планете вполне может быть внеземное происхождение, так как бактерии (пускай и не все) оказались способны прожить в не самых благоприятных космических условиях.