Ученые обнаружили связь между алкогольными "обмороками" и старческим слабоумием

Так, 96 тыс опрошенных теряли сознание во время алкогольного опьянения, при этом 10 тыс из них сообщили, что хотя бы один раз падали в алкогольный “обморок” за последний год. В результате наблюдения за участниками опроса, ученые заметили довольно тревожную тенденцию — медицинские записи таких участников демонстрировали повышение риска возникновения старческого слабоумия более чем в два раза. Всего болезнь развилась у 1 081 человека.

Напомним, что алкогольным “обмороком” называют то состояние, когда организм человека уже не в состоянии обработать алкоголь, в результате чего он “отключается”, а сам выпивший падает в обморок.