Ученые обнаружили связь между дефицитом сна и сексуальными проблемами у женщин

Так, согласно обнародованным в издании Menopause: The Journal of the North American Menopause Society данным, недостаток сна практически в два раза увеличивает вероятность возникновения сексуальных проблем у женщин. В частности, это негативно влияет на либидо и уменьшает уровень удовольствия.

В рамках данной работы ученые привлекли более 3400 женщин со средним возрастом 53 года. Их опросили на тему качества сна и попросили оценить уровень удовлетворенности своей сексуальной жизнью. Выяснилось, что участницы, которые уделяли на сон менее пяти часов — меньше были удовлетворены половой жизнью.