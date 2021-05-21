Ученые обнаружили связь между депрессией и воспалениями в организме

Результатами научной работы поделилось издание Psychoneuroendocrinology. В рамках исследования специалисты из Университета Райса изучили самочувствие порядка 99 людей, столкнувшихся со смертью супругов за два-три месяца до начала научной работы и после нее. Учитывались не только психологические факторы, но и физиологические.

Ученые хотели зафиксировать, как системное воспаление в организме сказывается на здоровье одного из супругов после потери другого. Задачей стояло выяснить, влияет ли уровень воспалительных процессов на степень развития будущей депрессии у человека, столкнувшегося со смертью близкого.

В результате исследователи установили, что овдовевшие люди, которые имели более высокий уровень воспаления в организме, сталкивались с более серьезными проявлениями депрессии спустя три месяца после смерти партнера, чем люди без воспалений или со слабо выраженными.