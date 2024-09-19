Ученые обнаружили связь между движениями глаз и когнитивными функциями

Ученые проводили эксперименты с обезьянами, обучая их классифицировать изображения на экране компьютера. В то время как животные выполняли задачи, исследователи записывали активность нейронов в верхнем двухолмие и других связанных областях. Результаты показали, что верхнее двухолмие значительно влияет на способность правильно классифицировать объекты, даже когда движения глазами не требуются.

Это открытие ставит под сомнение традиционные представления о том, что сложные когнитивные функции сосредоточены в коре головного мозга. Ученые предполагают, что пространственные процессы, происходящие в верхнем двухолмие, могут усиливать решение не только пространственных, но и более абстрактных задач.