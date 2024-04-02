Ученые обнаружили связь между нарушениями чтения и заиканием у взрослых

Ученые отметили, что около 18% участников исследования соответствуют критериям заикания — заметно больше, чем оцененное 1% заикающихся в общей популяции. Они также выяснили, что у взрослых с трудностями в чтении, страдающих от заикания, наблюдается недостаток согласованности между их навыками чтения и связанными с ними навыками.

Хотя результаты стандартизированных оценок чтения показали, что взрослые с трудностями в чтении, страдающие от заикания, не показывают более слабых навыков чтения по сравнению с теми, кто не заикается, исследователи обнаружили, что у них возникают трудности в координации различных навыков чтения.