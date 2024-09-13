Наука и технологии
Опубликовано 13 сентября 2024, 22:59
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Ученые обнаружили связь между пищеварением и выработкой «гормона радости»

Что побуждает продолжать есть
Учёные из университета Кембриджа обнаружили важную цепь нейронов, связанную с процессом приема пищи. Исследование показало, что личинки мух имеют специальные рецепторы в пищеводе, которые активируются при проглатывании еды. Эти рецепторы посылают сигнал в мозг, где выделяется серотонин — вещество, вызывающее чувство удовольствия и побуждающее продолжать есть.
Ученые обнаружили связь между пищеварением и выработкой «гормона радости»

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Учёные предполагают, что подобный механизм присутствует и у человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

В ходе экспериментов на личинках дрозофил учёные выявили так называемый «рецептор растяжения» в пищеводе, связанный с нейронами, вырабатывающими серотонин. Этот «гормон радости» дает сигнал организму продолжать есть, если пища имеет высокое качество.

Открытие может иметь значительные последствия для изучения расстройств пищевого поведения, таких как анорексия и компульсивное переедание. Однако исследователи подчеркивают, что для полного понимания данного механизма у человека потребуется еще много лет исследований.

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