Ученые обнаружили связь между пищеварением и выработкой «гормона радости»

Учёные предполагают, что подобный механизм присутствует и у человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

В ходе экспериментов на личинках дрозофил учёные выявили так называемый «рецептор растяжения» в пищеводе, связанный с нейронами, вырабатывающими серотонин. Этот «гормон радости» дает сигнал организму продолжать есть, если пища имеет высокое качество.

Открытие может иметь значительные последствия для изучения расстройств пищевого поведения, таких как анорексия и компульсивное переедание. Однако исследователи подчеркивают, что для полного понимания данного механизма у человека потребуется еще много лет исследований.

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