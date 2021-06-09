Ученые обнаружили связь между плохим сном и повышенным риском смерти

Исследователи установили, что люди, которые имеют проблемы со сном имеют более высокий риск умереть, чем те, у кого налажен режим сна. Причем данная зависимость еще сильнее выражена для людей с диабетом 2 типа. Так, в рамках десятилетнего исследования специалисты пришли к выводу, что вероятность смерти у людей с диабетом и нарушением сна одновременно на 87% выше, чем у здоровых людей.

“Только диабет был связан с 67-процентным повышенным риском смертности. Однако смертность участников с диабетом в сочетании с частыми проблемами со сном была увеличена до 87 процентов”, — поделилась старший соавтор исследования, профессор Кристен Кнутсон из Северо-Западного университета.