Ученые обнаружили связь между плохим сном и повышенным риском смерти

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Ученые обнаружили связь между плохим сном и повышенным риском смертиА также диабетом 2 типа
Издание Journal of Sleep Research огласило результаты исследования ученых, в рамках которого были изучены данные полумиллиона жителей Великобритании среднего возраста. В результаты была зафиксирована связь между проблемами со сном и повышенным риском летального исхода.
Исследователи установили, что люди, которые имеют проблемы со сном имеют более высокий риск умереть, чем те, у кого налажен режим сна. Причем данная зависимость еще сильнее выражена для людей с диабетом 2 типа. Так, в рамках десятилетнего исследования специалисты пришли к выводу, что вероятность смерти у людей с диабетом и нарушением сна одновременно на 87% выше, чем у здоровых людей.
“Только диабет был связан с 67-процентным повышенным риском смертности. Однако смертность участников с диабетом в сочетании с частыми проблемами со сном была увеличена до 87 процентов”, — поделилась старший соавтор исследования, профессор Кристен Кнутсон из Северо-Западного университета.