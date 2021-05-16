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Ученые обнаружили связь между сбитым режимом сна и риском развития диабета
Увеличивает риск развития этой болезни и ожирение
Команда ученых во главе с доктором Джованны Мускоджури из Университета Федерико II провели научную работы, благодаря которой была обнаружена связь между сбитым режимом сна и риском развития диабета.
Так, согласно опубликованным данным, люди, которые имеют привычку поздно просыпаться, а также страдают от ожирения, имеют склонность к развитию диабета второго типа. Помимо прочего у таких людей есть предрасположенность и к сердечно-сосудистым болезням.
В ходе исследования специалисты привлекли порядка 172 людей со средним возрастом 52 года. Исследователи занялись сбором определенных данных, в частности, размеров тела добровольцев и прочих. Качество сна же фиксировалось исходя из общей шкалы, которую называют индексом Питтсбурга. Впоследствии ученые пришли к выводу, что вечерний хронотип является фактором риска кардиометаболических болезней.