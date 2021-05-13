Ученые обнаружили связь между скоростью бега и полоскание рта розовой водой

В рамках научной работы специалисты наняли 10 здоровых и относительно активных добровольцев. Участникам рассказали о пользе полоскания рта во время пробежки и попросили проверить эффективность двух коммерческих спортивных напитка для этих целей. Отмечается, что оба напитка являлись низкокалорийными и искусственно подслащенными, однако один из них был дополнительно окрашен в розовый цвет. После полоскания участников просили бегать по беговой дорожке с максимальной интенсивностью на протяжении получаса.

В результате выяснилось, что производительность бегунов, которые полоскали рот розовой водой, улучшилась на 4,4% по сравнению с теми участниками, которые в этих целях использовали неокрашенный напиток. Кроме того, добровольцы первой группы отметили, что получили от бега больше удовольствия.