Наука и технологии
Опубликовано 05 июля 2024, 22:15
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Ученые обнаружили связь между здоровым питанием и старением без болезней

Исследование длилось 30 лет
Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения обнаружили связь между здоровым питанием и старением без болезней. Исследование, представленное на ежегодной конференции Американского общества питания, показало, что люди, придерживающиеся здорового образа питания на протяжении длительного времени, чаще достигали здоровой старости.
Ученые обнаружили связь между здоровым питанием и старением без болезней

© Ferra.ru

Для исследования ученые наблюдали за группой людей в течение 30 лет, анализируя их рацион с помощью анкет. Здоровое старение определялось как способность дожить до 70 лет и старше, сохраняя при этом хорошую память, физическую форму и психическое здоровье, без хронических заболеваний.

Оказалось, что у людей, следовавших любой из восьми здоровых диет, шансы на достижение здоровой старости были выше. При этом, чем строже человек придерживался диеты, тем больше были его шансы. Самая сильная взаимосвязь наблюдалась у тех, кто следовал диете «здоровое альтернативное питание».

Здоровые диеты, как правило, богаты фруктами, овощами, цельными злаками, полезными жирами, орехами, бобовыми и обезжиренными молочными продуктами. Напротив, употребление трансжиров, соли, красного мяса и processed meats (полуфабрикатов из мяса) снижает шансы на здоровую старость.

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