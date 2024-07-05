Ученые обнаружили связь между здоровым питанием и старением без болезней

Для исследования ученые наблюдали за группой людей в течение 30 лет, анализируя их рацион с помощью анкет. Здоровое старение определялось как способность дожить до 70 лет и старше, сохраняя при этом хорошую память, физическую форму и психическое здоровье, без хронических заболеваний.

Оказалось, что у людей, следовавших любой из восьми здоровых диет, шансы на достижение здоровой старости были выше. При этом, чем строже человек придерживался диеты, тем больше были его шансы. Самая сильная взаимосвязь наблюдалась у тех, кто следовал диете «здоровое альтернативное питание».

Здоровые диеты, как правило, богаты фруктами, овощами, цельными злаками, полезными жирами, орехами, бобовыми и обезжиренными молочными продуктами. Напротив, употребление трансжиров, соли, красного мяса и processed meats (полуфабрикатов из мяса) снижает шансы на здоровую старость.

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