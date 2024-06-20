Ученые обнаружили усиление глобального потепления из-за изменения облаков

Днем облака отражают солнечный свет, охлаждая Землю, а ночью удерживают тепло, согревая поверхность. В новом исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, ученые использовали данные спутниковых наблюдений и климатические модели для анализа этих изменений с 1970 по 2014 годы и прогнозов до 2100 года.

Исследования показывают, что уменьшение облачности днем и ее увеличение ночью создают обратную связь, усиливающую глобальное потепление. Это требует дополнительных усилий по сокращению выбросов парниковых газов, так как изменения в облачности не только реагируют на потепление, но и усиливают его.