Ученые обнаружили усиление глобального потепления из-за изменения облаков

Опубликовано 20 июня 2024, 21:53
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Ученые обнаружили усиление глобального потепления из-за изменения облаковУченые анализировали данные c 1970 по 2014 годы
Команда ученых из Германии и Китая обнаружила, что изменение облачности усиливает глобальное потепление. Облака все больше уменьшаются днем и увеличиваются ночью, что усиливает парниковый эффект.
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Днем облака отражают солнечный свет, охлаждая Землю, а ночью удерживают тепло, согревая поверхность. В новом исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, ученые использовали данные спутниковых наблюдений и климатические модели для анализа этих изменений с 1970 по 2014 годы и прогнозов до 2100 года.
Исследования показывают, что уменьшение облачности днем и ее увеличение ночью создают обратную связь, усиливающую глобальное потепление. Это требует дополнительных усилий по сокращению выбросов парниковых газов, так как изменения в облачности не только реагируют на потепление, но и усиливают его.