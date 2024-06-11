Наука и технологии
Опубликовано 11 июня 2024, 23:54
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Ученые обнаружили утренний иней на марсианских вулканах

Днем он испаряется
Ученые обнаружили утренний иней на вершинах марсианских вулканов вблизи экватора планеты, что стало революционным открытием, отмечают исследователи.
Ученые обнаружили утренний иней на марсианских вулканах
© ESA/DLR/FU Berlin

Изображения высокого разрешения, полученные с помощью орбитального аппарата Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства, показали, что водяной лед образуется за ночь в холодное время года и испаряется после восхода солнца. Этот тонкий ледяной слой покрывает огромную территорию, конденсируя 150 000 тонн воды ежедневно.

Адомас Валантинас, ученый-планетолог из Бернского университета и Университета Брауна, отметил, что это первое наблюдение инея на экваториальных марсианских вулканах. Исследователи подтвердили открытие с помощью спектрометра на орбитальном аппарате Trace Gas Orbiter и дополнительных изображений с орбитального аппарата Mars Express.

Авторы статьи в журнале Nature Geoscience объясняют, как марсианские ветры могут переносить влажный воздух вверх по склонам гор, конденсируя его в виде инея в кальдерах. Их модели указывают на то, что иней — это водяной лед, поскольку температура слишком высока для образования инея из углекислого газа.

Источник:The Guardian
Автор:Булат Кармак
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