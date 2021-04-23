Ученые обнаружили в американском меде следы ядерного оружия

Известно, что данный мед был собран на на Восточном побережье США. Причем следы ядерных отходов специалистами были замечены случайным образом. Так, в рамках исследования аспиранты колледжа планировали выявить радиацию в образцах продуктов с востока страны. В банке с медом же были зафиксированы слабые следы радиоактивного цезия-137. По данным источника, данный изотоп представляет из себя продукт деления ядер в реакторах и ядерном оружии.

Исследователи сочли нахождение следов ядерных отходов в меде результатом оседания частиц ядерного оружия на цветах, с которых пчелы собирают нектар. Они отметили, что концентрация их в меде низкая и не сможет причинить вред организму.