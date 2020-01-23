Ученые обнаружили в питьевой воде американцев 110 "вечных химикатов"

По словам специалистов, частое употребление грязной воды достаточно сильно увеличивает шансы заболевания раком, поражением печени, а также рождения детей с низким весом. При этом агентство по охране окружающей среды США, на основе последних исследований, также заявило, что данное загрязнение воды так или иначе может затронуть более 110 млн американских граждан.

”Если вы проживаете в регионе, где зафиксировано загрязнение питьевой воды, то избежать контакта с химикатами просто невозможно. Эти химикаты обычно используются в таких продуктах, как тефлон, скотчгард или пена для пожаротушения. Также они часто используются во многих промышленных процессах”, — рассказал соавтор исследования Дэвид Эндрюс.