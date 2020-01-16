Ученые обнаружили вещество, которое способно снизить давление

В рамках исследования ученые проанализировали порядка 17 работ коллег, которые основывались на данных 886 участников. Выяснилось, что введение кверцетина положительно влияло на кровяное давление, заметно его снижая. Кверцетин представляет из себя растительный пигмент, которыми богаты многие растения и продукты, в числе которых лук, яблоки, чай и прочие.

По словам ученых, при сердечной недостаточности кверцетин способен снижать сердечно-сосудистый риск на 50%, на 35-40% при инсульте, а также примерно на 20-25% при инфаркте миокарда.