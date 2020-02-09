Ученые обнаружили влияние бега на продолжительность жизни

В рамках исследования ученые изучили порядка 14 работ, направленных на выявление связи между бегом и причинами смертей. В работе ученых приняли участие порядка 230 тыс человек, здоровье которых проверялось от 5,5 до 35 лет.

В результате было установлено, что потратив всего 50 минут на пробежку в неделю можно снизить показатель общей смертности. Ученые подсчитали, что введение данной привычки позволит увеличить продолжительность жизни на 27%.