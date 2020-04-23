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Ученые обнаружили влияние кофе на восприятие еды на вкус
Так, во время употребления данного напитка еда кажется более сладкой
Издание Foods опубликовало результаты исследования ученых из Орхусского университета, в рамках которого они обнаружили влияние кофе на восприятие еды на вкус. Так, согласно опубликованным данным, во время употребления кофе еда кажется не только более сладкой на вкус, но и менее горькой.
Для выявления влияние кофе на вкус ученые привлекли порядка 156 добровольцев, вкусовые ощущения и обоняние которых были проанализированы как до приема кофе, так и после. Именно так ученые обнаружили, что кофе не может меняет влияет на обоняние, но способно подействовать на восприятие вкуса. ”Люди после употребления кофе становились более чувствительными к сладости и менее чувствительными к горечи”, — отметил один из авторов исследования Александр Вик Фьельдстад.
Ученые отметили, что вероятнее всего данный эффект происходит вследствие наличия в кофе неких горьких веществ.