Ученые обнаружили влияние кофе на восприятие еды на вкус

Для выявления влияние кофе на вкус ученые привлекли порядка 156 добровольцев, вкусовые ощущения и обоняние которых были проанализированы как до приема кофе, так и после. Именно так ученые обнаружили, что кофе не может меняет влияет на обоняние, но способно подействовать на восприятие вкуса. ”Люди после употребления кофе становились более чувствительными к сладости и менее чувствительными к горечи”, — отметил один из авторов исследования Александр Вик Фьельдстад.

Ученые отметили, что вероятнее всего данный эффект происходит вследствие наличия в кофе неких горьких веществ.