Ученые обнаружили влияние от просмотра кулинарных шоу на предпочтения в еде

В рамках исследования ученые привлекли порядка 125 детей в возрастной категории от 10 до 12 лет, попросив их выделить 10 минут для просмотра детской кулинарной телевизионной программы. Далее, в качестве вознаграждения, исследователи предложили детям угощения, в ассортименте которых были как яблоки, огурцы, так и чипсы и соленые крекеры. Было выявлено, что те дети, которые смотрели контент, в котором использовались полезные продукты - выбирали фрукты и овощи, тогда как те, кто смотрел программу, в которых использовались не только “здоровые” продукты - отдавали предпочтение вредным закускам.

”Результаты этого исследования показывают, что программы приготовления пищи могут стать многообещающим инструментом для продвижения позитивных изменений в предпочтениях, отношении и поведении детей, связанных с едой”, - поделился Франс Фолкворд, ведущий автор, доктор философии из Тилбургского университета.