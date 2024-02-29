Ученые обнаружили водяной пар в диске вокруг молодой звезды

Вода, ключевой ингредиент для жизни, играет значительную роль в образовании планет, и это первый раз, когда ученые смогли картографировать распределение воды в стабильном, холодном диске, что создает наилучшие условия для образования планет.

Исследование, опубликованное в Nature Astronomy, показало, что внутренний диск молодой звезды, аналогичной нашему Солнцу, содержит водяной пар как минимум в три раза больше, чем во всех океанах Земли.

Данные подчеркивают важность водяного пара в образовании планет, особенно в областях, где могут формироваться планеты, образуя зоны радиальных промежутков в газовых и пылевых дисках. Наблюдения с использованием земельных телескопов представляют определенные трудности из-за влажности водяного пара в атмосфере Земли, но ALMA, расположенный в высокогорной местности, обеспечивает исключительные условия для наблюдения.