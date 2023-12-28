Ученые обсудили одни из главных тайн Земли: от скрытых видов до адаптации человека

Эволюционный биолог доктор Корри Моро же мечтает совершить путешествие во времени до Кембрийского взрыва, чтобы разгадать стремительный рост групп животных. Доктор Бонни Уоринг из Имперского колледжа Лондона размышляет о потенциале почвенных микробов как союзников климата, сродни нашим микробиомам в кишечнике.

Профессор Александр Антонелли из Королевского ботанического сада в Кью мечтает постичь все биоразнообразие небольших участков тропических лесов, подчеркивая их жизненно важную роль в экосистемах. А профессор Ядвиндер Малхи из Оксфордского университета размышляет о тонкостях влияния животных на глобальные экосистемы.

Сэр Роберт Уотсон, выдающийся климатолог, стремится предсказать судьбу Гольфстрима и его влияние на климат Европы. Профессор Сандра Мирна Диас исследует универсальные правила эволюции растений и животных, изучая их общие стили.

Доктор Глэдис Калема-Зикусока, первый ветеринар дикой природы Уганды, размышляет об устойчивости роста человеческой популяции.

И наконец, сэр Патрик Валланс стремится раскрыть пределы адаптации видов в условиях изменения климата.

Ответы на эти вопросы обещают глубокое понимание прошлого, настоящего и будущего Земли.