Ученые обсудили одни из главных тайн Земли: от скрытых видов до адаптации человека

Ученые обсудили одни из главных тайн Земли: от скрытых видов до адаптации человекаМожет и вас эти вопросы волновали
В то время как Земля таит в себе загадки от глубочайших джунглей до самых холодных пустынь, ведущие ученые делятся своими мыслями насчет животрепещущих вопросов, на который вы хотели бы получить ответ. Так, в беседе с The Guardian Энди Пурвис из Музея естественной истории заявил, что количество видов животных на Земле — от 3 до 100 миллионов.
Эволюционный биолог доктор Корри Моро же мечтает совершить путешествие во времени до Кембрийского взрыва, чтобы разгадать стремительный рост групп животных. Доктор Бонни Уоринг из Имперского колледжа Лондона размышляет о потенциале почвенных микробов как союзников климата, сродни нашим микробиомам в кишечнике.
Профессор Александр Антонелли из Королевского ботанического сада в Кью мечтает постичь все биоразнообразие небольших участков тропических лесов, подчеркивая их жизненно важную роль в экосистемах. А профессор Ядвиндер Малхи из Оксфордского университета размышляет о тонкостях влияния животных на глобальные экосистемы.
Сэр Роберт Уотсон, выдающийся климатолог, стремится предсказать судьбу Гольфстрима и его влияние на климат Европы. Профессор Сандра Мирна Диас исследует универсальные правила эволюции растений и животных, изучая их общие стили.
Доктор Глэдис Калема-Зикусока, первый ветеринар дикой природы Уганды, размышляет об устойчивости роста человеческой популяции.
И наконец, сэр Патрик Валланс стремится раскрыть пределы адаптации видов в условиях изменения климата.
Ответы на эти вопросы обещают глубокое понимание прошлого, настоящего и будущего Земли.