Ученые обучили компьютер писательским навыкам человека

На конференции CHI в мае исследователи представят свои результаты. Они создали модель машинного обучения, которая, как человек, использует «виртуальные глаза и пальцы» и рабочую память для печати предложения. Таким образом, она также делает сходные ошибки и исправляет их.

Разработанная модель в сотрудничестве с Google позволит быстрее и проще оценивать и оптимизировать дизайны клавиатур для смартфонов. Это часть более обширного проекта по улучшению пользовательских интерфейсов и пониманию поведения людей в различных ситуациях.

Главная цель этой работы — создать более функциональное общество и более гладкую повседневную жизнь, говорит профессор Антти Оуласвирта из Университета Аалто.