Ученые обучили нейросеть определять болезни по фотографиям

Нейросеть компании Google была специально обучена дерматологами на предмет выявления кожного заболевания. Технология позволяет по фотографиям недуга сообщить о диагнозе. На данный момент, известно, что компьютер определяет псориаз, меланому, акне и другие болезни кожи с точностью до 93%. После анализа полученных изображений алгоритм, основываясь на базу данных, демонстрирует три потенциальных диагноза, которые с наибольшей вероятностью показаны на фото.
Чтобы научить искусственный интеллект определять болезни, медикам пришлось использовать порядка 17 777 изображений ранее диагностированных медицинских случаев, а также более 50 000 диагнозов, которые были поставлены более 40 различными дерматологами. После анализа полученных изображений алгоритм, основываясь на базу данных, демонстрирует три потенциальных диагноза, которые с наибольшей вероятностью показаны на фото.