Ученые обвинили деревья в глобальном потеплении

Как оказалось, закись озота выделяется не только на уровне почвы тайги и тундры — реакция инициируется и деревьями, такими как ели, сосны и березы. Но справедливости ради стоит отметить, что как это ни странно, но N2O все же меньше влияет на изменение климата, чем углекислый газ.

В конечном итоге ученые пришли к выводу, согласно которому генерация деревьями закиси азота зависит от многих факторов: начиная с сезона и заканчивая их физиологической активностью. Так, в течение вегетационного периода деревья выделяют закись азота через собственные стволы, в то время как зимой количество выбросов заметно снижается. Более того, в это время деревья даже могут поглощать данный тип газов.