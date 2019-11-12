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Ученые обвинили деревья в глобальном потеплении
Вот это поворот
В зарубежном журнале Nature Communications появилась статья, в которой рассказывается об исследовании ученых из Хельсинского университета под руководством Катерины Мачаковой. В нем говорится о том, что бореальные леса Северного полушария являются крайне заметными источником азота N2O. Так, парниковая активность данного вещества 298 раз выше, чем у головной боли большинства экологических активистов — углекислого газа.
Как оказалось, закись озота выделяется не только на уровне почвы тайги и тундры — реакция инициируется и деревьями, такими как ели, сосны и березы. Но справедливости ради стоит отметить, что как это ни странно, но N2O все же меньше влияет на изменение климата, чем углекислый газ.
В конечном итоге ученые пришли к выводу, согласно которому генерация деревьями закиси азота зависит от многих факторов: начиная с сезона и заканчивая их физиологической активностью. Так, в течение вегетационного периода деревья выделяют закись азота через собственные стволы, в то время как зимой количество выбросов заметно снижается. Более того, в это время деревья даже могут поглощать данный тип газов.