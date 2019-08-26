Ученые объяснили, почему диабет повышает риск заболевания раком

Специалисты из данного центра утверждают, что высокое содержание глюкозы в крови увеличивает риск повреждения ДНК человека, а так как у диабетиков цепи ДНК куда более хрупкие, чем у здорового человека, да еще и обладают меньшей способностью восстанавливаться, то это очень часто приводит к геномной нестабильности, являющейся причиной возникновения рака.

“С ростом числа больных диабетом будет расти и число больных раком. Как это ни парадоксально, некоторые лекарства, которые принимают раковые больные, увеличивают риск диабета, а это в свою очередь увеличивает риск развития рака. Такой вот разрушительный вечный двигатель”, — рассказал один из авторов данного исследования, профессор Джон Термини.