Ученые объяснили, почему инопланетяне не подают сигналы на Землю

Так, исследователи рассказывают, что инопланетяне в качестве способа для передвижения к новым планетам могут использовать движение звезд. И вполне вероятно, что инопланетные цивилизации просто ждут, когда их родная звезда приблизится к системам, в которых есть пригодные для колонизации планеты. В случае, если ученые правы, то пришельцам нужно очень много времени, чтобы добраться до Солнечной системы, и именно поэтому мы до сих пор ни разу с ними не связались.

Также стоит напомнить, что одна из важных проблем, связанных с прогнозом расселения цивилизаций — это то, что человечество пытается делать предсказания, основываясь на поведении человека. Но так как внеземные цивилизации могут быть такими, что мы их себе даже представить не можем, то и наши предсказания вряд ли могут быть применимы к ним. И вполне возможно, что новый вывод ученых позволит нам продвинуться немного вперед в понимании того, как инопланетные цивилизации могут осуществлять полеты и колонизацию других планет.