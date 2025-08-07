Ученые объяснили, почему некоторые люди не получают удовольствия от музыки

Исследователи из Барселонского университета впервые описали это явление десять лет назад и продолжают его изучать. По их данным, у людей с этим состоянием отсутствует связь между участками мозга, отвечающими за восприятие звуков и обработку удовольствия. При этом в ответ на другие приятные стимулы, например выигрыш денег, у них наблюдается нормальная реакция в зоне удовольствия.

Для диагностики состояния ученые разработали анкету Barcelona Music Reward Questionnaire (BMRQ), которая оценивает пять способов, через которые музыка может приносить удовольствие: эмоциональный отклик, влияние на настроение, социальные связи, физическое движение и стремление к новому опыту. Люди с музыкальной ангедонией показывают низкие результаты по всем этим направлениям.

МРТ-исследование подтвердило, что у таких людей слуховая система работает нормально, но сигнал от неё плохо передается в центр удовольствия. Это означает, что проблема не в восприятии музыки, а в том, как мозг обрабатывает эмоциональную отдачу от неё.

Причины развития состояния до конца не ясны, но учёные предполагают, что определённую роль играют гены и окружающая среда. Недавние исследования на близнецах показали, что наследственность может объяснять до 54% различий в музыкальной восприимчивости.