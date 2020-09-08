Ученые объяснили, почему в молодости легче переносить похмелье

Так, именно печень занимается выработкой метаболизирующих ферментов, которые превращают алкоголь в другие, менее токсичные, химические вещества. И чем человек старше, тем меньше печень вырабатывает ферментов и антиоксидантов, способствующих переработке алкоголя. Таким образом, токсины от выпитых горячительных напитков проводят в организме больше времени, вызывая тошноту, сухость во рту и головную боль.

Но что еще более интересно, виновата не только печень, но и весь организм в целом. И если молодому человеку достаточно крайне мало времени и сил, чтобы восстановиться от внутренних “травм”, нанесенных алкоголем, то более взрослый человек переживает подобное с заметно большими усилиями и последствиями.