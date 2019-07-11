Ученые объяснили, почему все азиаты на одно лицо

В издании PNAS говорится, что судя по активности зрительной коры, она менее склонна “всматриваться” в малейшие различия в чертах лиц, когда речь идет о представителях другой расы. Лица же собственной расы испытуемые различали и индивидуализировали достаточно успешно — зрительная кора не позволяла себе отдыхать, игнорируя уникальные черты лиц. Под зрительной корой в данном случае подразумевается не та ее область, которая первой принимает зрительные стимулы, а так называемые “верхние этажи”, которые отвечают за более сложную работу, в том числе и различение лиц.

Авторы исследования обращают внимание на то, что обобщение лиц другой расы возникает еще на самом раннем этапе анализа лица. В этот момент нервные центры еще только решают, что для них приоритетно, а на что можно не обращать внимание.