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Ученые объяснили полезность ограниченной длины сообщений в Twitter

Как оказалось, длинные сообщения чаще всего гарантируют более вежливую и обдуманную беседу
В сети периодически появляются разговоры о том, что изменение лимита на длину сообщений в Twitter (со 140 до 280 символов) сделало из соцсети выгребную яму. Если раньше площадка была наполнена безобидными сообщениями о любимых телешоу или событиях в городе, то сейчас чаще всего она превращается в очаг преследований, издевательств и различных скандалов. Но, как оказалось, подобная теория и наоборот противоречит истине.

Исследовательская группа Школы коммуникаций Анненберга в Университете Пенсильвании, во главе с профессором Ифтаком Лелкесом, проанализировала твиты до и после того, как Twitter изменил лимит символов в одном посте в большую сторону. В результате ученые пришли к выводу, что в среднем “качество” разговоров заметно улучшилось.

Они обнаружили, что когда у людей больше “пространства” для изъяснения, общий уровень дискурса становится более положительным и обдуманным, вежливым и гражданским. Но при этом руководитель группы исследователей Лелкес уточняет, что пока рано говорить о широком применении полученных результатов для остальных социальных сетей.

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