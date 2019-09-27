Ученые объяснили полезность ограниченной длины сообщений в Twitter

Исследовательская группа Школы коммуникаций Анненберга в Университете Пенсильвании, во главе с профессором Ифтаком Лелкесом, проанализировала твиты до и после того, как Twitter изменил лимит символов в одном посте в большую сторону. В результате ученые пришли к выводу, что в среднем “качество” разговоров заметно улучшилось.

Они обнаружили, что когда у людей больше “пространства” для изъяснения, общий уровень дискурса становится более положительным и обдуманным, вежливым и гражданским. Но при этом руководитель группы исследователей Лелкес уточняет, что пока рано говорить о широком применении полученных результатов для остальных социальных сетей.