Ученые объяснили постепенное уменьшение нормальной температуры тела у людей

Впервые стандарт температуры тела ввел немецкий врач Карл Вундерлих - именно он в далеком 1867 году измерил температуру около 25,000 человек, сообщает Популярная Механика. И именно на основе этих данных он и сформулировал человеческую “норму”, которая на тот момент составляла 37 °C. А уже в 2017 году это значение находилось на уровне 36.6 °C.

Ученые считают, что подобное уменьшение температуры организма связано с улучшением гигиены. Так, из-за более рационального подхода к собственной и окружающей чистоте, люди стали реже болеть всякими инфекциями, которые в свою очередь вызывают повышение температуры. Другая же точка зрения гласит, что сегодня нашему организму нет необходимости вырабатывать большое количество тепла для самонагрева. И именно из-за этого человеческий организм уменьшает “норму” собственной температуры.