Ученые объяснили рентгеновское излучение черных дыр с помощью суперкомпьютера

Они обнаружили, что турбулентность плазмы, вызванная магнитными полями, приводит к нагреву плазмы и ее излучению в виде рентгеновских лучей. Это открытие является важным шагом в понимании физики черных дыр и их окружения. Оно также может помочь исследователям лучше изучать другие космические объекты, где происходят подобные процессы.

Ученые отмечают, что их исследование является первым, в котором учитываются все квантовые эффекты взаимодействия излучения и плазмы. Это позволило получить более точную картину происходящих процессов. Результаты исследования могут быть использованы для дальнейшего изучения черных дыр и их влияния на окружающую среду. Они также могут быть применимы для других областей астрофизики.