Ученые объяснили снижение продолжительности жизни среди городских жителей

Так, ученые нашли подтверждение тому факту, что имеется прямая взаимосвязь между концентрацией приземного озона, оказывающего канцерогенное и мутагенное воздействие, и показателями смертности. А учитывая, что на сегодняшний день примерно 80% городского населения планеты находится под воздействием концентрации именно данного токсичного вещества, вполне логично, что жители городов живут не так долго, как те, кто проживает в деревнях. Результаты своей работы ученые опубликовали в популярном научном журнале The BMJ.

Напомним, что совсем недавно ученым удалось установить причину, по которой продолжительность жизни у мужчин и женщин заметно так разнятся.