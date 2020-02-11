Наука и технологии
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Ученые объяснили снижение продолжительности жизни среди городских жителей
Все дело в приземном озоне
В сети появились результаты исследования ученых из швейцарского Института социальной и профилактической медицины — они сумели разработать полноценное научное объяснение различию в продолжительности жизни между жителями крупных городов и деревень.
Так, ученые нашли подтверждение тому факту, что имеется прямая взаимосвязь между концентрацией приземного озона, оказывающего канцерогенное и мутагенное воздействие, и показателями смертности. А учитывая, что на сегодняшний день примерно 80% городского населения планеты находится под воздействием концентрации именно данного токсичного вещества, вполне логично, что жители городов живут не так долго, как те, кто проживает в деревнях. Результаты своей работы ученые опубликовали в популярном научном журнале The BMJ.
Напомним, что совсем недавно ученым удалось установить причину, по которой продолжительность жизни у мужчин и женщин заметно так разнятся.