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Наука и технологии
Сегодня в 10:29

Ученые объяснили срочность полета на Луну до 2025 года

Все дело в периодах солнечного цикла
Ученые из Редингского университета объяснили срочность полета на Луну до 2025 года. Согласно их данным, все дело в периодах солнечного цикла.

Так, по словам астрономов, при организации строительства лунной базы необходимо учитывать периоды солнечного цикла, что позволит правильно спланировать прибытие астронавтов на Луну. Они объяснили, что в рамках 11-летнего цикла происходят сильные всплески солнечной активности, способные негативно отразиться на человеке.

Они отметили, что старт нового солнечного цикла состоялся осенью прошлого года. В то же время, максимум активности Солнце выдаст летом 2025 года.

Если полагаться на эти данные, вероятно, Солнце будет более стабильно в первой половине этого десятилетия, чем во второй. Это особенно стоит учитывать космическим агентствам, которые планируют миссию на Луну. Если вы хотите защитить здоровье астронавтов, стоит внимательно отнестись к анализу погоды в космосе”, — предупредили исследователи.