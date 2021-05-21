Ученые объяснили срочность полета на Луну до 2025 года

Так, по словам астрономов, при организации строительства лунной базы необходимо учитывать периоды солнечного цикла, что позволит правильно спланировать прибытие астронавтов на Луну. Они объяснили, что в рамках 11-летнего цикла происходят сильные всплески солнечной активности, способные негативно отразиться на человеке.

Они отметили, что старт нового солнечного цикла состоялся осенью прошлого года. В то же время, максимум активности Солнце выдаст летом 2025 года.

“Если полагаться на эти данные, вероятно, Солнце будет более стабильно в первой половине этого десятилетия, чем во второй. Это особенно стоит учитывать космическим агентствам, которые планируют миссию на Луну. Если вы хотите защитить здоровье астронавтов, стоит внимательно отнестись к анализу погоды в космосе”, — предупредили исследователи.