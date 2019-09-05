Ученые объяснили связь между богатством и потерей друзей

В рамках данного исследования было опрошено около 168 студентов, в число которых вошли как мужчины, так и женщины. Их попросили оценить вымышленного человека, основываясь лишь на описании его образа жизни. В числе прочего в описании ученых содержалась три разных варианта информации: либо о том, что этот человек купил роскошный кошелек Louis Vuitton, либо о покупке подделки, косящей под оригинал, либо о том, что он приорбер более дешевый кошелек в Zara.

В результате исследования было выяснено, что человек, владеющий поддельным кошельком, был признан менее желанными в качестве друга или партнера по браку. Но что более удивительно, примерно такое же отношение вызвал человек, который по легенде купил люксовый кошелек Louis Vuitton.