Ученые оценили эффективность солнечного излучения против коронавируса

Профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи поделился, что в рамках данной работы ученые помещали вирус в капли воды разных концентрациях, начиная от низкой, до очень высокой, подвергая их впоследствии различным дозам солнечного излучения в коротковолновом диапазоне.

”В результате выяснилось, что воздействие УФ-излучения даже в малых дозах буквально в течение нескольких секунд способно привести к инактивации вируса”, — рассказал Клеричи.

Также исследователи провели данный эксперимент и с ультрафиолетом длинноволнового и средневолнового диапазона, которые являются частью солнечного излучения, достигающего Земли. Выяснилось, что даже минимальной дозы солнечного излучения и нескольких секунд достаточно для того, чтобы ликвидировать коронавируса в капельках воды практически на 100%.