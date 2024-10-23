Ученые Оксфорда рассказали, почему люди излечиваются от воспаления кишечника с разной эффективностью

Аутоиммунные заболевания, такие как воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), включая болезнь Крона и язвенный колит, затрагивают около 5% населения планеты. Текущие лекарства не всегда эффективны, и это затрудняет разработку новых методов терапии. Исследование опубликовано в журнале Nature Immunology.

Команда ученых использовала технологию одноклеточной РНК-секвенирования, чтобы проанализировать образцы кишечника до и после лечения анти-TNF. Это позволило создать крупнейший атлас клеток ВЗК на сегодняшний день. Выяснили, что успех терапии зависит от количества определенных клеток, таких как бокаловидные клетки, вырабатывающие защитную слизь.

Понимание клеточных механизмов, влияющих на эффективность лечения, может помочь разработчикам лекарств создать более целенаправленные терапии и улучшить существующие методы лечения для пациентов с ВЗК.