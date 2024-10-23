Наука и технологии
Опубликовано 23 октября 2024, 19:58
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Ученые Оксфорда рассказали, почему люди излечиваются от воспаления кишечника с разной эффективностью

Новое исследование может привести к разработке новых терапий
Впервые в мире исследователи из Института Кеннеди в Оксфорде провели картирование клеточной динамики после лечения наиболее распространенной терапией при аутоиммунных заболеваниях. В ходе исследования удалось выяснить, почему некоторые пациенты получают пользу от терапии, а другие нет, что может открыть путь к новым методам лечения.
Ученые Оксфорда рассказали, почему люди излечиваются от воспаления кишечника с разной эффективностью

© Ferra.ru

Аутоиммунные заболевания, такие как воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), включая болезнь Крона и язвенный колит, затрагивают около 5% населения планеты. Текущие лекарства не всегда эффективны, и это затрудняет разработку новых методов терапии. Исследование опубликовано в журнале Nature Immunology.

Команда ученых использовала технологию одноклеточной РНК-секвенирования, чтобы проанализировать образцы кишечника до и после лечения анти-TNF. Это позволило создать крупнейший атлас клеток ВЗК на сегодняшний день. Выяснили, что успех терапии зависит от количества определенных клеток, таких как бокаловидные клетки, вырабатывающие защитную слизь.

Понимание клеточных механизмов, влияющих на эффективность лечения, может помочь разработчикам лекарств создать более целенаправленные терапии и улучшить существующие методы лечения для пациентов с ВЗК.

Ученые Оксфорда рассказали, почему люди излечиваются от воспаления кишечника с разной эффективностью

© Nature Immunology

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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