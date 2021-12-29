Ученые определили антитела против омикрон-штамма

Целью исследований было выяснить, как все произошедшие мутации влияют на способность SARS-CoV-2 эффективно уклоняться от нейтрализующих антител. Для этого они создали стерильный вирус, который имеет на поверхности оболочки S-белки, характерные для ранних штаммов SARS-CoV-2 и омикрон-варианта.

Во-первых, оказалось, что S-белок «омикрона» связывается с клеточными рецепторами в 2,4 раза лучше, чем это делают белки ранних вариантов коронавируса. Во-вторых, ученые подтвердили, что антитела людей, которые были инфицированы более ранними штаммами, имеют пониженную способность блокировать инфекцию, что касается и некоторых вакцин, эффект которых также снизился.

Однако, эксперты выяснили, что существует четыре больших класса антител, которые сохранили высокую способность “сражаться” с омикрон-штаммом. Результаты этих исследований помогут разработать новые вакцины и препараты для лечения COVID-19.