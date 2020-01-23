Ученые определили добавку, которая способна бороться со старческим слабоумием

Для этого ученые из Университета Эдит Коуэн провели анализ результатов предыдущих рандомизированных контрольных испытаний, в рамках которых эксперты пытались выяснить, улучшает ли прием тестостерона когнитивные функции у пожилых мужчин. По итогу соавтор данного исследования доцент Хамид Сохраби из Центра передового опыта исследований и лечения заболеваний, связанных с болезнью Альцгеймера сумел найти убедительные доказательства того факта, что добавление тестостерона все же может достаточно благоприятно влиять на принятия решений, суждение и способность решать проблемы мужчинами в преклонном возрасте.

”По мере старения наш мозг постепенно сжимается, что приводит к снижению памяти и прочих когнитивных функций. Последние наши данные показывают, что добавление тестостерона может помочь мужчинам оставаться в здоровом уме до самой старости”, — рассказал профессор Сохраби.