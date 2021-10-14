Ученые определили худший период за всю историю Земли

Известно, что массовое пермское вымирание произошло примерно 252 миллиона лет назад. Согласно данным отчета Межправительственной группы экспертов по изменению климата за 2021 год, в то время планета лишилась 96% морских видов и 73% видов наземных позвоночных животных. Причиной этой катастрофы, по данным исследователей, стали извергающиеся супервулканы. В частности, в то время извергались большие по площади Сибирские траппы. Вулканы же, в свою очередь, спровоцировали попадание большого количества отравляющих газов в атмосферу, в то время как температура существенно выросла. Все это привело к тому, что условия жизни на Земле стали непригодными.

Также ученые рассчитали, что извержения поспособствовали возникновению вулканической зимы, ввиду которой возник сильный парниковый эффект.