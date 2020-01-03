Ученые определили необходимое время для восстановления мозга от алкоголя

В ходе эксперимента ученые анализировали почасовые изменения работы мозга, благодаря чему стало известно, что внимание и память человека продолжают оставаться на низком уровне даже при отсутствии в результатах анализа крови содержания алкоголя.

Так, по словам ученых, для регенерации обезвоженных мембран необходимо значительно больше времени, что, очевидно, выходит за рамки 24 часов. Отмечается, что в период восстановления мозг просто не успевает должным образом работать, что приводит к ухудшению памяти, внимания, реакции, а также других когнитивных способностей.