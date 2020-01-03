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Ученые определили необходимое время для восстановления мозга от алкоголя
На это необходимо более 24 часов
Издание Addiction опубликовало результаты нового исследования, в рамках которого британские ученые из Университета Бата зафиксировали сразу несколько нарушений функционирования мозга спустя 24 часа после употребления алкогольных напитков.
В ходе эксперимента ученые анализировали почасовые изменения работы мозга, благодаря чему стало известно, что внимание и память человека продолжают оставаться на низком уровне даже при отсутствии в результатах анализа крови содержания алкоголя.
Так, по словам ученых, для регенерации обезвоженных мембран необходимо значительно больше времени, что, очевидно, выходит за рамки 24 часов. Отмечается, что в период восстановления мозг просто не успевает должным образом работать, что приводит к ухудшению памяти, внимания, реакции, а также других когнитивных способностей.