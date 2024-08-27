Ученые определили области мозга, отвечающие за обработку языка

Используя метод записи электрической активности мозга, исследователи смогли идентифицировать различные кластеры нейронов, которые обрабатывают разные временные окна языка. Эти временные окна варьируются от одного до шести слов.

По словам ученых, это первое четкое доказательство того, что в языковой сети существует структура, но разные нейронные популяции распределены пространственно так, что мы не можем видеть эти различия с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (fMRI).

Исследователи обнаружили, что некоторые нейронные популяции могут обрабатывать значения отдельных слов, в то время как другие могут интерпретировать более сложные значения, создаваемые при соединении слов вместе.