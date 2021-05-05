Ученые определили пользу аппендикса для здоровья

В рамках научной работы исследователи провели несколько экспериментов, что и позволило выяснить, какую пользу для организма несет придаток слепой кишки. Так, в ходе исследования грызунов инфицировали бактериями Citrobacter rodentium. В результате было установлено, что те мыши, которые имели аппендикс, справились с болезнью в легкой форме и без осложнений. Чего не скажет о животных без аппендикса — некоторые столкнулись с диареей и ухудшениями состояния здоровья. Более того, некоторые и вовсе не справились с болезнью и погибли.

Ученые пришли к выводу, что у людей, которые не имеют аппендикса, также уменьшается сопротивляемость инфекциям.