Ученые определили продукты, продляющие молодость

Отмечается, что коллаген является важной составляющей мышц, костей и кожи, а его роль в поддержании общего здоровья организма трудно переоценить. Кроме того, он также благоприятно влияет на внешний вид кожи, сохраняя ее упругость и эластичность.

Так, специалисты подготовили целый список продуктов, которые оснащены данным белком, а также способствующих усилению его выработки. Одним из наиболее богатых коллагеном продуктом является мясо курицы, поэтому его настоятельно рекомендуется добавить в свой рацион. Однако стоит добавить, что употреблять его советуют в отварном виде. В числе продуктов, продляющих молодость, также значится апельсин, чеснок, морковь, курага, а также бобовые.