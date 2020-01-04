Ученые определили рацион питания древних людей

Сообщается, что исследователям удалось обнаружить в одной из пещер, расположенной в Южной Африке, кусочки жареных корнеплодов древних времен. Археологи также провели расчеты, которые установили, что найденным остаткам как минимум 170 000 лет. Кроме того, ученые также провели ряд анализов найденных корнеплодов, которые позволили обнародовать их род. По словам археологов, данный корнеплод представляет из себя африканскую картошку рода Hypoxis.

Исследователи отметили, что рацион питания древних людей содержал в себе необходимое количество белков и углеводов, что делало его весьма сбалансированным.