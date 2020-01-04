Наука и технологии
Сегодня 17:08
Ученые определили рацион питания древних людей
Он состоит не только из мяса
Издание NewScientist опубликовало новое исследование ученых из ЮАР, которое разрушило устоявшееся мнение о том, что древние люди употребляли в пищу исключительно мясо.
Сообщается, что исследователям удалось обнаружить в одной из пещер, расположенной в Южной Африке, кусочки жареных корнеплодов древних времен. Археологи также провели расчеты, которые установили, что найденным остаткам как минимум 170 000 лет. Кроме того, ученые также провели ряд анализов найденных корнеплодов, которые позволили обнародовать их род. По словам археологов, данный корнеплод представляет из себя африканскую картошку рода Hypoxis.
Исследователи отметили, что рацион питания древних людей содержал в себе необходимое количество белков и углеводов, что делало его весьма сбалансированным.