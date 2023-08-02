Ученые определили родину индоевропейских языков

Доцент филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Олег Беляев в составе международной группы исследователей выдвинул новую теорию происхождения индоевропейских языков. Работа специалистов опубликована в журнале Science.

Индоевропейские языки — самая распространенная языковая семья в мире. В ее состав входит около 140 языков — в том числе и русский — на которых говорит более двух миллиардов человек. По мнению ученых, несколько тысяч лет назад существовала общность, которая говорила на языки, из которого произошли все индоевропейские. Однако определить родину языка пока не удавалось.

Для построения описывающей праиндоевропейский язык модели ученые создали словарь «базовой» лексики из 161 индоевропейского языка, среди которых 52 древних или исторических. Построенная модель показала, праиндоевропейский язык существовал около 8120 лет назад на Южном Кавказе. Это заметно раньше, чем в предыдущих расчетах, а местоположение отличается от предполагавшихся ранее.

Дальше носители индоевропейского языка стали распространяться на запад. Именно так перемещалась группа, называемая кавказскими охотниками-собирателями эпохи мезолита. Позже эта группа переместилась в степи на территории современного юга России.

Кроме того, ученым удалось определить время отделения пяти ветвей индоевропейских языков: праиндоиранский язык выделился примерно семь тысяч лет назад, балто-славянский праязык — примерно 6460 лет назад, праиталийский язык — около 5560 лет назад. Позже всего разделились прагерманский и пракельтский языки — около 4890 лет назад.