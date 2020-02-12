Ученые определили степень готовности человечества к климатической катастрофе

По словам ученых, человеческое общество больше сфокусировано на решении последствий конкретных бедствий, будь то наводнение или пожар. В рамках нового исследование специалисты изучили актуальные работы коллег по поведенческой адаптации людей к изменению климата. В основном были рассмотрены индивидуальные стратегии выживания перед бедствиями. Так, отдельное домохозяйство было направлено на самостоятельное контролирование рисков с учетом собственной выгоды. Ученые заявляют, что на сегодняшний день человечество сфокусировано на ошибочных вещах, а также устранении неправильных проблем.

Авторы исследования отмечают необходимость внедрения новых методов, в числе которых сооружение эко-деревень, ограничение орошаемых сельскохозяйственных культур. Кроме того, по мнению ученых, политикам нужно начать поддерживать различные некоммерческие организации. Переход к данной стратегии позволит подготовить человечество к климатическим переменам.